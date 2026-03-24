«Случай с погибшими от молнии футболистами записан в реестр загадок»

История, в которой молния попадает в футболистов на поле, не такая уж редкость. В интернете даже есть видео подобных эпизодов. Но то, что произошло в Конго в 1998-м, объяснить, мягко говоря, сложно. Молния ударила в поле во время матча поселений Басанга и Бена Тсади. Тогда погибли 11 человек, причем все они были игроками гостей. Футболисты принимающей стороны не пострадали. Об этом невероятном происшествии сообщили Associated Press и BBC, которым мир доверял. Так что версий произошедшего было великое множество, кто-то говорил и о колдовстве.

В Африке футбол с этим действительно связан. Там даже дисквалифицировали команды за то, что они по совету шамана справляли малую нужду в центральном круге прямо перед стартовым свистком. А уж амулеты, зарытые на поле, в тех краях вообще не редкость. Но ученые в колдовство не поверили и выдвинули версию, связанную с материалом, из которого были изготовлены шипы бутс: вроде как у гостей они были металлическими, а у хозяев — резиновыми.

Но, пожалуй, самым правдоподобным выглядит предположение, которое появилось не так давно. Дело в том, что написало про аномалию всего одно издание в Конго — государственная газета La Venir. А известные агентства эту новость просто подхватили без проверки. Да и нельзя было тогда ничего проверить — в Конго шла война. Сейчас в этих местах тоже неспокойно. Газета выходит, но на запросы не отвечает. И никто там давнюю историю, похоже, обсуждать не хочет. Так что случай с погибшими от молнии футболистами-гостями записан в реестр загадок. Но шанс получить ответы пока все-таки остается.

Владимир Осипов