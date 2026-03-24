Постпред России счел преждевременными похороны ДНЯО

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал действия США и Израиля в Иране ударом по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако «хоронить» договор пока рано, заявил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Фото: МИД РФ Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Фото: МИД РФ

«Конечно, то, что сделали американцы и израильтяне, это мощнейший удар по договору, по режиму ядерного нераспространения»,— сказал господин Ульянов, отметив при этом, что «хоронить ДНЯО рано».

«Маловероятно нарушение режима нераспространения кем-либо из его участников, но то, что это может произойти вследствие американо-израильской агрессии, это факт»,— добавил Михаил Ульянов.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был одобрен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 12 июня 1968 г., открыт для подписания 1 июля 1968 г. и вступил в силу 5 марта 1970 года. Его участниками является 191 государство. Договор не подписали Индия, Пакистан, Израиль. КНДР присоединилась к ДНЯО в 1985 году, но в 2003 году заявила о выходе из него.

Анастасия Домбицкая