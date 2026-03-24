Количество подписчиков на Rutube превысило миллион человек

База платящих пользователей Rutube превысила 1 млн человек, рассказали «Ъ» представители платформы. В рамках подписки пользователи получают доступ к расширенным возможностям сервиса, например, к просмотру контента без рекламы, а также к профессиональному контенту Rutube и онлайн-кинотеатра Start. Такая модель подписки была запущена полгода назад.

«Мы планируем развивать это направление и к концу года увеличить количество платящих подписчиков более чем в два раза»,— заявила гендиректор онлайн-кинотеатра Premier и директор по развитию бизнеса Rutube Виктория Михно.

Как заявлял в интервью «Ъ» гендиректор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров, по итогам прошлого года выручка от рекламы на Rutube превысила 2,2 млрд руб. при росте в четыре раза за год. «На платформу ежемесячно загружается около 2,4 млн единиц контента»,— говорил Александр Жаров. DAU в феврале составило 20,8 млн. MAU достигло 82,4 млн, хотя в последние месяцы колеблется в диапазоне 83–85 млн. «К концу года планируем выйти на DAU около 30 млн, MAU — порядка 90 млн»,— сообщил он (см. «Ъ» от 23 марта).

Татьяна Исакова