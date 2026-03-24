Каналы оповещения о БПЛА и ракетной опасности в Белгородской области
Как белгородцам узнавать о дронах и ракетной опасности при отключениях интернета
Ссылки на каналы в мессенджере Max:
Информация БПЛА Белгород, Белгородский район;
ЧС Валуйский муниципальный округ;
Оповещение БПЛА Красная Яруга/Ракитное;
Частоты радиостанций, которые оповещают об атаках:
Валуйский округ «Мир Белогорья» — 102.8 FM;
Волоконовский округ «Мир Белогорья» — 103.8 FM, «Радио Z» — 88.1 FM;
Грайворонский округ «Мир Белогорья» — 104.9 FM;
Ракитянский и Краснояружский округа «Мир Белогорья» — 101.9 FM, «Радио Z» — 97.2 FM;
Шебекино и Шебекинский округ «Радио Z» — 103.4 FM.