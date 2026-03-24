Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Каналы оповещения о БПЛА и ракетной опасности в Белгородской области

Как белгородцам узнавать о дронах и ракетной опасности при отключениях интернета

Ссылки на каналы в мессенджере Max:

Официальный канал РСЧС Белгородской области;

Информация БПЛА Белгород, Белгородский район;

Оповещение БПЛА Борисовка;

Оповещение БПЛА Грайворон;

ЧС Валуйский муниципальный округ;

Район БПЛА Волоконовка;

Оповещение БПЛА Красная Яруга/Ракитное;

Информация БПЛА Шебекино.

Частоты радиостанций, которые оповещают об атаках:

Белгород и Белгородский округ «Мир Белогорья» — 100,9 FM;

Валуйский округ «Мир Белогорья» — 102.8 FM;

Волоконовский округ «Мир Белогорья» — 103.8 FM, «Радио Z» — 88.1 FM;

Грайворонский округ «Мир Белогорья» — 104.9 FM;

Ракитянский и Краснояружский округа «Мир Белогорья» — 101.9 FM, «Радио Z» — 97.2 FM;

Шебекино и Шебекинский округ «Радио Z» — 103.4 FM.