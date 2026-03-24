Прибыль волгоградских компаний приблизилась к 100 млрд руб.
По итогам 2025 года сальдированный финансовый результат организаций Волгоградской области показал 98,8 млрд руб. прибыли. По данным Волгоградстата, основной вклад внесли производители нефтепродуктов, химических веществ, продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также сектора торговли, транспортировки и хранения, выпуска неметаллической минеральной продукции.
Внеоборотные активы региональных предприятий на конец года достигли почти 800 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 19,4%. При этом 60,8% в их структуре пришлось на основные средства, 26,2% — на незавершенные капитальные вложения.
Оборотные средства выросли на 6,8%, достигнув 755,9 млрд руб. Почти треть из них (31,2%) сформировали запасы, еще 26,7% — дебиторская задолженность покупателей. Остатки денежных средств на счетах организаций составили 12,4%, краткосрочные финансовые вложения — 4,4%.