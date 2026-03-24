Власти Петербурга хотят закрепить за районами право выбора мест для выгула животных
Власти Санкт-Петербурга планируют наделить районные администрации полномочиями по определению мест, где будет разрешен выгул животных. Это следует из проекта постановления городского правительства, который проходит антикоррупционную экспертизу.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Согласно документу, такие решения местные администрации смогут принимать по согласованию с комитетом по благоустройству и комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга.
В проекте также указано, что выгул домашних животных может осуществляться только на специально оборудованных площадках в местах, определенных уполномоченным органом.