Власти Петербурга хотят закрепить за районами право выбора мест для выгула животных

Власти Санкт-Петербурга планируют наделить районные администрации полномочиями по определению мест, где будет разрешен выгул животных. Это следует из проекта постановления городского правительства, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, такие решения местные администрации смогут принимать по согласованию с комитетом по благоустройству и комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга.

В проекте также указано, что выгул домашних животных может осуществляться только на специально оборудованных площадках в местах, определенных уполномоченным органом.

