В Пермской художественной галерее начнет работу ресторан

В новом комплексе Пермской государственной художественной галереи откроется ресторан. Как сообщает «Новый компаньон», заведение расположится в одном из зданий бывшего завода им. Шпагина и начнет работу в день открытия галереи, 2 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ресторан будет развивать ООО «Новые технологии питания», ранее открывшее ресторан «Парма» в новом зоопарке Перми.

Дни открытия пройдут в новой Пермской государственной художественной галерее со 2 по 5 апреля. Посетителям представят экспозиции, посвященные разным периодам отечественного искусства, начиная с XV века до начала XX, включая авангард, а также западноевропейское искусство XV–XIX веков и артефакты из кабинета древностей. Сердцем музейного пространства стала новая экспозиция пермской деревянной скульптуры.

Напомним, строительство новой площадки для Пермской художественной галереи на территории завода Шпагина началось весной 2021 года. Новый комплекс галереи включает в себя три восстановленные исторические постройки бывшего завода Шпагина, объединенные в единый ансамбль. Внутри предусмотрены большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Каму и набережную.