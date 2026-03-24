Новый зал музея им. Достоевского в Омске появится в 2027 году

Новый экспозиционный зал ГУК «Омский государственный литературный музей им. Ф. М. Достоевского» разместится в здании на ул. Победы, 1б. Его площадь составляет 170 кв. м, говорится в сообщении правительства Омской области.

В здании предстоит капитальный ремонт, который завершится в 2027 году. Он предполагает обновление кровли и фасада, замену витражей, модернизацию сетей и т. д.

Писатель Федор Достоевский отбывал каторгу в Омске в 1850—1854 годах. В настоящее время музей им. Достоевского, открытый в 1983 году, располагается в здании постройки 1799 года. Музей располагает 25 тыс. экспонатов. Он занимает площадь около 300 кв. м.

