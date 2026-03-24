Песков назвал актуальным вопрос о проведении выборов на Украине

Вопрос выборов на Украине по-прежнему актуален, уверены в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, руководству Украины предстоит определиться с вопросом легитимизации продолжения срока полномочий президента.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если я не ошибаюсь, то какой-то официальной отмены выборов не было. Это скорее из разряда рассуждений. Конечно, этот вопрос актуален по-прежнему»,— сказал господин Песков журналистам.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на заявление представителя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины сообщала, что обсуждение вопроса о выборах было перенесено на конец мая. Издание также писало, что в рабочей группе по подготовке выборов придерживаются мнения, что Украина должна вступить в избирательный период не ранее чем через полгода после принятия нового законодательства.

Российские официальные лица неоднократно называли Владимира Зеленского «нелегитимным президентом» Украины. Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского официально истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024-го. В связи с военным положением на Украине выборы главы государства не проводились. Закон о военном положении Украины гласит, что в этих условиях запрещается изменять конституцию, избирать президента, Верховную раду и органы местного самоуправления.

