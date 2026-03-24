Краснодарский минздрав проиграл суд продавцам машин из Тольятти

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд сократил почти в три раза сумму взыскания с министерства здравоохранения Краснодарского края в пользу тольяттинской компании ООО ТК «Викинги». Если изначально арбитраж Самарской области обязал чиновников выплатить 14,4 млн руб., то после апелляционного пересмотра итоговая сумма составила 4,7 млн руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Спор касался госконтракта на поставку автомобилей на 63,8 млн руб., от исполнения которого стороны отказались в сентябре 2023 года. В качестве обеспечения обязательств «Викинги» предоставили банковскую гарантию на 3,8 млн руб. После расторжения договора минздрав получил эти средства, однако суд признал, что оснований для удержания денег у ведомства не было.

Главным предметом разбирательства в апелляции стал размер убытков, заявленных поставщиком. Первая инстанция оценила их более чем в 10 млн руб., но апелляционный суд счел такую сумму необоснованной и снизил до 8,8 тыс. руб. Остальная часть взыскания — 3,25 млн руб. неосновательного обогащения, проценты и госпошлина — была оставлена без изменений. Решение может быть обжаловано в окружном арбитражном суде.

Георгий Портнов