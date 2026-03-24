Ангельская внешность

Американский ювелирно-часовой бренд Jacob & Co. отмечает свое 40-летие изобретением инновационной огранки, призванной переосмыслить взаимодействие бриллианта со светом. Над ее созданием специалисты компании под руководством Джейкоба Арабо трудились в течение двух лет. Благодаря сложным техническим расчетам и построениям удалось разработать прямоугольную огранку, которая при сохранении внешней эффектности дает высокий коэффициент преломления. Она имеет всего 37 граней, что намного меньше, чем у классических бриллиантов (например, у «круглой» из 57 фацетов), но их взаимное расположение повышает оптические свойства камня, создавая объемное сияние по всей поверхности.

Джейкоб Арабо с бриллиантом Angel Cut

Мастера Jacob & Co. смогли разрешить важное противоречие в огранке алмазов: баланс между оптическими характеристиками и сохранением материала. Традиционная круглая бриллиантовая огранка часто требует значительной потери веса необработанного алмаза в погоне за светоотдачей. Ступенчатая сохраняет больший выход готового продукта, нередко жертвуя яркостью и игрой света.

Строгая архитектура новой огранки не отменила романтической истории ее создания. И красивого названия — Angel Cut в честь супруги и верного партнера Джейкоба Анджелы. 37 граней «ангельской» огранки символизируют 37 лет связывающих их брачных уз. Так образом, Angel Cut является одновременно и техническим изобретением, и символом преданности, воплощенными в драгоценном камне.

Бриллиантами новой запатентованной огранки украшены сложные часы с двойным турбийоном Billionaire Double Tourbillon Angel Cut (выпущены в количестве 18 штук). 98 камней сияют на корпусе из белого золота, еще 88 на циферблате, обрамляя два окна парящих турбийонов, бриллиантами «ангельской» огранки выложена и пряжка кожаного браслета. Общий вес камней приближается к 79 каратам. Под блестящим нарядом работает механизм с ручным заводом JCAM50, состоящий из 460 компонентов,— его скелетонизированная структура видна сквозь сапфировую заднюю крышку.

«Модель Billionaire всегда была нашим бескомпромиссным воплощением часового искусства и инкрустации драгоценными камнями,— говорит Бенджамин Арабов, сын Джейкоба и Анджелы, генеральный директор Jacob & Co.— Выпуск огранки Angel Cut в рамках этой платформы был обдуманным решением. Billionaire Double Tourbillon Angel Cut — это не просто редкость или вес в каратах. Это изобретение, точность, симметрия и уверенность в установлении нового стандарта».

Нина Спиридонова