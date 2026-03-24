Hyundai представила в России новую серию телевизоров на базе Google TV

Южнокорейский бренд расширил присутствие на российском рынке новой линейкой телевизоров, работающих на операционной системе Google TV. Серия включает восемь моделей с диагоналями от 32 до 85 дюймов, все устройства поддерживают разрешение 4K Ultra HD. Производитель делает акцент на технологиях обработки движения: частота изображения увеличена до 120 Гц, а систкма MEMC минимизирует размытие в динамичных сценах. К тому же картинка оптимизируется в ависимости от уровня освещения и типа сигнала — засчет форматов HDR10, HLG и Dolby Vision.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hyundai Фото: Hyundai

В зависимости от линейки предусмотрены стереодинамики мощностью 16 или 20 Вт с поддержкой Dolby Atmos, а также фирменная система автокалибровки SmartTune. У обновленной линейки также есть функция Multi-Screen Share — для трансляции контента с внешних носителей. Телевизоры Hyundai уже доступны для заказа в сети «Ситилинк», на маркетплейсах и у партнеров бренда.