Нижегородские ученые запатентовали приложение для оценки возраста мозга

Ученые из Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта и НИИ биологии старения Нижегородского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского запатентовали «Способ определения когнитивного возраста человека с помощью искусственного интеллекта». «Калькулятор когнитивного биологического возраста» позволяет оценить скорость старения мозга и выявить первые признаки когнитивных нарушений, сообщили в пресс-службе вуза.

В основе разработки лежит модель машинного обучения Cognitive-Age-V, проанализировавшая данные более 1,8 тыс. участников в возрасте 20 — 85 лет. Модель интегрирует результаты тестов, которые оценивают память, внимание, логическое мышление, скорость реакции и цветовосприятие. Именно тесты на цветоразличение (кампиметрия) и когнитивный контроль (тест Струпа) оказались самыми значимыми для определения биологического возраста мозга, отметили разработчики.

По их данным, точность сопоставима с точностью методов на основе магнитно-резонансной томографии (МРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ). Сейчас систему внедряют в медицинскую практику.

Руководитель исследования, директор НИИ биологии старения ННГУ Михаил Иванченко рассказал, что первый релиз «Когнитивных часов» состоялся в мае 2024 года. «Сейчас это полностью функциональная система с солидной доказательной научной базой и закрепленными правами интеллектуальной собственности. Мы создали доступный инструмент, который позволяет любому человеку за 15 минут оценить состояние своих когнитивных функций и получить детальную расшифровку»,— пояснил ученый.

Он добавил, что в отличие от хронологического возраста когнитивный показывает реальное состояние нейронных процессов. Так, у пациентов с деменцией система зафиксировала ускоренное старение мозга в среднем на 15,4 года.

Алгоритм также показывает, какие именно функции внесли основной вклад в ускоренное или замедленное старение мозга.

Система доступна в онлайн-версии на сайте ННГУ и в мобильном приложении для Android.

Галина Шамберина