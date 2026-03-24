Лавров назвал реакцию руководства МАГАТЭ на происходящее в Иране неадекватной

Руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) неадекватно реагирует на происходящее в Иране, считает глава МИД России Сергей Лавров.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Руководство МАГАТЭ как-то очень, я бы сказал, неадекватно реагирует на прямые угрозы, которые создаются в результате развязанной агрессии для ядерной безопасности»,— сказал господин Лавров на заседании попечительского совета Фонда Горчакова.

23 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым ситуацию вокруг АЭС «Бушер» в Иране. Во время беседы господин Гросси отметил, что «никакие военные действия не должны ставить под угрозу физическую целостность и безопасность АЭС и их персонала».

Анастасия Домбицкая