В Башкирии школе вынесли предупреждение за нарушение при перевозке детей

Роспотребнадзор по материалам транспортной прокуратуры вынес предупреждение школе за нарушение в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ).

Проверка Уфимской транспортной прокуратуры выявила, что в декабре 2025 года школа Уфимского района перевезла детей из Уфы до станции Чишмы и обратно на экскурсионном поезде Деда Мороза. При этом органам Роспотребнадзора не сообщили о предстоящей поездке, что могло помешать надзорным органам контролировать безопасность школьников.

Уфимский транспортной прокурор внес представление директору школы, отмечает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

