В Старокаширском сельском поселении Сармановского района Татарстана выявили загрязнение почвы из-за порыва трубопровода, обслуживаемого ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

В Татарстане после порыва нефтепровода «Татнефти» залило 544 кв. м земли

Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Татарстан

Площадь пострадавшего участка составила 544 кв. м.

Инспектор республиканского управления Россельхознадзора отобрал пробы почвы, чтобы определить степень загрязнения из-за разлива нефтегазожидкостной смеси и уничтожения плодородного слоя.

Анна Кайдалова