В Нововоронеже разработают первый в регионе экологический стандарт

Проект будет включать основные направления городской экологической политики и планируется к распространению на другие российские атомные города.Обсуждение нового документа, который призван сформировать единый подход к развитию экологической повестки в Нововоронеже, прошло в рамках стратегической сессии с участием представителей власти, общественных организаций, атомщиков на площадке муниципальной думы.

Инициатором разработки экологического стандарта выступила координатор по устойчивому развитию и корпоративному добровольчеству Нововоронежской АЭС, председатель Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ольга Романова.

«Экологический стандарт — это образ будущего, на который уже есть большой запрос от молодёжи, общественников и чиновников, а также от самих работников АЭС и жителей города. Проект стандарта включит в себя основные направления городской экологической политики и будет публичен, чтобы они могли принять личное участие в разработке документа»,— рассказал глава Российского экологического общества, председатель общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экологическое благополучие» Рашид Исмаилов.

Отметим, что для Нововоронежской АЭС экологическая повестка — давно неотъемлемая часть производства. Атомная станция проводит много природоохранных и экологических мероприятий. За 62 года работы АЭС не было зафиксировано негативного воздействия на окружающую среду.

«Мы внедряем инновации в производство и уже более 60-ти лет атомная станция производит чистую энергию. У нас большой опыт, мы заинтересованы и дальше дышать полной грудью чистым донским воздухом. Поэтому вся наша деятельность прозрачна»,— отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

«Условия окружающей среды здесь не отличаются от тех мест области, где нет атомных объектов. На мой взгляд, всем предприятиям региона важно изучить опыт Нововоронежской АЭС: экологический мониторинг, открытость перед общественными организациями. При этом стандарт необходим как ориентир для территорий и предприятий. В городе реализуется много экологических инициатив, как нигде в малых городах высок запрос общества на участие в экоповестке», — добавил заместитель директора станции по экономике и финансам НВАЭС, депутат Воронежской областной думы Николай Нетяга.

Участники стратсессии приняли решение создать координационный совет по экологическому развитию при мэре Нововоронежа. Новый орган позволит власти, общественности и АЭС вырабатывать общую позицию по вопросам окружающей среды, оперативно решать текущие вопросы и прогнозировать ситуацию на годы вперед.

Высокую заинтересованность в разработке документа и его реализации проявила молодёжь Нововоронежа. «Молодёжь думает о своем благополучии, поэтому для нас экологическая обстановка — одна из топовых тем в жизни города. Мы активно участвуем в общегородских субботниках, организуем акции по очистке водоемов, сообщаем администрации города о проблемах, и они, как правило, быстро решаются. Готовы включиться и здесь»,— сказал председатель Организации молодых атомщиков, ведущий инженер-физик отдела ядерной безопасности и надежности НВАЭС Владислав Любавин.

Единый эко-стандарт планируют разработать уже до конца года. В дальнейшем опыт планируется распространить на областной центр и другие российские атомные города.

Отметим, что ранее Нововоронеж вошёл в перечень городов для разработки мастер-планов развития в соответствии с поручениями Президента РФ. Это дает возможность привлечь в муниципалитет дополнительное финансирование из федерального и регионального бюджетов в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».