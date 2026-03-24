Бывшего директора школы искусств Кубанского казачьего хора оставили под домашним арестом

Краснодарский краевой суд отказал прокуратуре в ужесточении меры пресечения Ивану Албанову, бывшему директору детской школы искусств при Кубанском казачьем хоре, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Иван Албанов, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, признал вину и сотрудничает со следствием.

Прокуратура просила поместить обвиняемого под стражу, ссылаясь на то, что фигурант может скрыться и оказывать давление на свидетелей. Краевой суд не согласился с этими доводами, господин Албанов останется под домашним арестом до 24 апреля текущего года.

Фабулу уголовного дела Ивана Албанова в суде и в правоохранительных органах не раскрывают. Господин Албанов руководил ГБОУ Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко» (школа при Кубанском казачьем хоре) с 2015 года, уволился в декабре 2025 года. С 2007 по 2013 год занимал должность главного хормейстера Кубанского казачьего хора.

Анна Перова, Краснодар