Двоих жителей Оренбуржья задержали по обвинению в совершении диверсии

В Оренбургской области задержали двух местных жителей в возрасте 15 и 34 лет. Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Задержанные ранее были знакомы между собой, сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

По версии следствия, обвиняемые через переписку в мессенджере вступили в преступный сговор с неизвестными им лицами. За 20 тыс. руб. они согласились совершить диверсию в Оренбурге. Вечером 20 марта фигуранты прибыли к базовой станции сотовой связи мобильного оператора для выполнения указаний. Станция расположена на ул. Карагандинской.

С помощью горючей смеси, которую задержанные купили заранее, они подожгли аппаратный шкаф. После этого обвиняемые отчитались перед заказчиками о выполненном поручении. После получения денег их задержали сотрудники УФСБ России по Оренбургской области.

Следствием перед судом инициирован вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

