На национальную экономику в Самарской области дополнительно выделили 2,5 млрд рублей

В Самарской области на национальную экономику в этом году дополнительно выделили 2,5 млрд руб. в рамках последней корректировки закона о бюджете региона. Об этом сообщает министерство финансов Самарской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общий объем финансирования в этом году составляет 71 млрд руб. Деньги пойдут на развитие транспорта, дорожного и водного хозяйств, на общеэкономические вопросы, а также на связь и информатику.

Руфия Кутляева