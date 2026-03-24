На национальную экономику в Самарской области дополнительно выделили 2,5 млрд рублей
В Самарской области на национальную экономику в этом году дополнительно выделили 2,5 млрд руб. в рамках последней корректировки закона о бюджете региона. Об этом сообщает министерство финансов Самарской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Общий объем финансирования в этом году составляет 71 млрд руб. Деньги пойдут на развитие транспорта, дорожного и водного хозяйств, на общеэкономические вопросы, а также на связь и информатику.