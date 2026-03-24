Владелец товарного знака Beluga взыскал 400 тыс. рублей с жителя Мариинска

По решению Мариинского горсуда Кемеровской области 39-летний местный житель обязан возместить правообладателю товарного знака Beluga более 400 тыс. руб. в качестве компенсации за нарушение исключительного права на бренд.

Как рассказали в суде, более двух лет назад сотрудники регионального УФСБ обнаружили в гараже одного из жителей Мариинска около 800 литров спиртосодержащей продукции, разлитой в пятилитровые полимерные бутылки. На крышках 34 бутылок были размещены наклейки Beluga. Следствие установило, что для оформления контрафакта мариинец использовал товарные знаки, принадлежащие компании «НоваБев Брендс». В качестве наказания суд назначил ему штраф 150 тыс. руб.

После вступления приговора в законную силу правообладатель обратился в суд с иском о взыскании с осужденного компенсации за незаконное использование товарного знака.

