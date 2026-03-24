Профессии искусствоведа и писателя оказались самыми популярными в сфере культуры

Россияне назвали профессии искусствоведа и культуролога (48,6%), писателя и поэта (38,3%), актера театра и кино (37,6%) наиболее привлекательными в сфере культуры. Это следует из опроса онлайн-кинотеатра «КИОН» и просветительского проекта «Культура.РФ» (есть в распоряжении “Ъ”). В числе менее популярных направлений — изобразительное искусство, музыка, драматургия, хореография и фотография.

Самой дисциплинированной творческой профессией респонденты назвали балетного артиста — этот вариант выбрали 61,3% участников. Далее следуют музыканты-исполнители (11,1%) и реставраторы (9,5%).

Согласно исследованию, респонденты готовы выбрать творческую работу в основном из-за возможности самовыражения (28,8%), присутствия в креативной среде (25,8%) и шанса создать нечто новое (20,6%). Почти каждый пятый участник (18%) отметил влияние на общество в качестве главного фактора привлекательности таких профессий.

Почти каждый второй опрошенный считает, что профильное образование необходимо для успешного старта в творческой карьере. Значительно реже назывались — портфолио и собственные проекты (17,7%), активность в социальных сетях (16,9%) и профессиональные связи (14,9%). Для построения успешной карьеры в этой сфере, по мнению респондентов, нужно быть талантливым и одаренным (35,9%), дисциплинированным и трудолюбивым (25,9%), умение себя презентовать набрало лишь 11,6%.

Более половины опрошенных (52,2%) заявили, что ни одна из творческих профессий не кажется им финансово стабильной. Среди относительно устойчивых с точки зрения дохода — архитектор (19,6%), продюсер (8,4%), дизайнер, художник и иллюстратор (6%).

Опрос также показал, что 60,3% опрошенных считают, что культура прежде всего формирует личность и способствует развитию общества. Еще 13,1% отметили ее роль в сохранении традиций, 12,8% — в понимании мира и самого себя, а 9,8% — в создании смыслов и идентичности. Практически никто из респондентов не считает культуру исключительно досуговой сферой.

Мария Барановская