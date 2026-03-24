На ремонт бомбоубежища на Верхневолжской набережной выделили 19,5 млн рублей

Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной объявила открытый конкурс на ремонт бомбоубежища в подвале дома №19 по Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Начальная стоимость контракта составляет 19,5 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Сама библиотека находится на Звездинке. Защитное сооружение, судя по карточке лота, расположено в подвале дома на набережной. Выполнить работы требуется за пять месяцев после заключения контракта.

Галина Шамберина