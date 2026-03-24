В Салехарде возбудили дело из-за падения экрана на детей ночью в музее

После падения проекционного экрана на детей в музейно-выставочном комплексе имени И.С. Шемановского в Салехарде возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

По предварительным данным, ночью 13 марта на ночном мероприятии в музее четверо детей получили травмы из-за падения экрана. Для расследования изъята документация, послужившая основанием для установки проекционного экрана, назначены судебно-медицинские экспертизы.

По информации «Комсомольской правды», в ту ночь проходила акция «Неспящие в музее», в рамках которой музей представил программу с атмосферой сериала «Очень странные дела». Часть декорации упала на девочек, которые сидели под ней. Сразу после этого сотрудники музея вызвали медиков, оказали детям первую помощь и позвонили их родителям. Серьезно никто не пострадал — вскоре медики отпустили подростков по домам.

Ирина Пичурина