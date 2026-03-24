Фон дер Ляйен назвала ситуацию с энергоснабжением в мире критической

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала критической ситуацию с энергоснабжением в мире. По ее словам, Европа в числе прочих ощущает последствия ирано-израильского конфликта. Госпожа фон дер Ляйен также призвала Иран прекратить блокировать Ормузский пролив.

«Иран должен немедленно прекратить угрозы, установку мин, ракетные обстрелы и обстрелы беспилотниками, а также другие попытки заблокировать пролив для коммерческого судоходства»,— заявила глава ЕК в Канберре.

«Ситуация критическая для союзников по энергоснабжению во всем мире,— сказала госпожа фон дер Ляйен (цитата по The Guardian). — Мы все ощущаем последствия этого для цен на газ и нефть».

Глава ЕК при этом подчеркнула, что решение необходимо найти путем переговоров, а затем положить конец боевым действиям на Ближнем Востоке.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Иран перекрыл движение по проливу и атакует танкеры, пытающиеся пройти через морской коридор.

Анастасия Домбицкая