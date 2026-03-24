На Гоа нашли мертвым 49-летнего россиянина

Тело 49-летнего россиянина обнаружили в съемных апартаментах на курорте Морджим (штат Гоа), сообщает Herald Goa. В Индию он перебрался из Нижнего Новгорода. С 2012 года состоял на учете у нарколога.

В полицию обратился арендодатель апартаментов 22 марта. Он долго пытался попасть внутрь, но ему никто не открыл. Прибывшая на место полиция установила, что дверь в комнату заперта изнутри. После нескольких безуспешных попыток достучаться помещение было вскрыто в присутствии понятых.

Тело мужчины направили на экспертизу. Устанавливаются точные причины смерти. По данным Telegram-канала Shot, мужчину звали Василий. Он вел тревел-блог. Последняя опубликованная им видеозапись была из индийского храма.