В Перми пройдет Первенство края по плаванию «Веселый дельфин»

С 1 по 3 апреля в спорткомплексе «Олимпия-Пермь» пройдет Первенство Пермского края по плаванию «Веселый дельфин». В день приезда, 31 марта, юные пловцы встретятся со звездой российского спорта Сергеем Фесиковым в рамках программы «Миссия чемпиона» Группы «Уралхим».

В Первенстве региона примут участие юноши и девушки 12-13 лет по уровню подготовленности не ниже третьего спортивного разряда. Заплывы пройдут на дистанциях 200 метров комплексным плаванием, 800 метров вольным стилем, 100 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине, а также в трех эстафетах 4х50 метров. Каждый участник сможет стартовать не более чем в четырех индивидуальных видах программы.

Почетный гость соревнований — бронзовый призер Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира и Европы Сергей Фесиков 31 марта проведет для участников и их тренеров мастер-класс по плаванию и встретится с болельщиками. Визит звезды спорта в Пермь организован в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона», которую реализует Группа «Уралхим».

Торжественное открытие соревнований состоится 1 апреля в 11:40. В первые два дня первенства спортсмены определят сильнейших на дистанциях 200 м комплексным плаванием, 800 м вольным стилем и в эстафетном плавании 4х50 вольным стилем. 3 апреля пройдут заплывы на дистанциях 100 м вольным стилем, баттерфляем, брассом и на спине, а также комбинированная эстафета 4х50 м. Победители соревнований получат право представлять Пермский край на Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» в Казани.

Организаторы Первенства: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ЦСП Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия-Пермь».

Прямая трансляция Первенства будет организована в группе Федерации плавания Пермского края во «ВКонтакте» и на канале в Rutube (возрастное ограничение 6+).

