В Ленобласти открыли комплекс по переработке отходов «Островский»

В Выборгском районе Ленинградской области открыли комплекс по переработке отходов (КПО) «Островский». Предприятие сможет обрабатывать 600 тыс. т твердых коммунальных отходов в год, сообщили в администрации региона.

Из общего объема 360 тыс. т планируют направлять на производство топлива и техногрунта, еще 90 тыс. т — возвращать во вторичный оборот. На комплексе создано 1215 рабочих мест, при этом более 95% установленного оборудования — российского производства.

Изначально, согласно объем инвестиций в КПО «Островский» составлял 6,6 млрд рублей. Позднее его несколько раз пересматривали. В декабре 2024 года гендиректор «Невского экологический оператора» Екатерина Горшкова заявляла, что предельная сумма инвестиций в проект — 20 млрд рублей.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. По словам господина Дрозденко, на предприятии будут принимать и перерабатывать в том числе отходы из Петербурга, что поможет снизить нагрузку на действующие объекты в Ленобласти.

На открытии гостям показали сортировочный цех с четырьмя линиями обработки отходов, цех тоннельного компостирования, где продемонстрировали образцы техногрунта и топлива, а также карты для размещения неперерабатываемых остатков. Власти региона также заявили, что на предприятии планируют проводить экскурсии для детей и жителей, интересующихся вопросами экологии.

Артемий Чулков