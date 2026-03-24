Продажи премиальных авто в России выросли почти на 20% в начале года

За первые два месяца 2026 года в России продали свыше 17,5 тыс. новых премиальных автомобилей. Это на 19,3% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Несмотря на общее снижение российского авторынка на 3,9%, доля сегмента премиум выросла с 8,8% до 10,9%, рассказал замначальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин.

Лидером по продажам среди премиальных марок остается китайский EXEED. При этом объем реализации авто упал на 18,7% г/г — до 2,5 тыс. автомобилей. На втором месте — китайский TANK с объемом продаж 2,2 тыс. единиц (-27,3%). На третьем — немецкий BMW. Автомобили марки не представлены на российском рынке официально, но BMW увеличил продажи до 2,18 тыс. (+73,3%).

В пятерку самых популярных премиальных марок также вошли китайские Voyah и Hongqi. Объемы их продаж выросли на 107,2% и 84,6% соответственно — до 1,7 тыс. и 1,6 тыс. машин.

Самой продаваемой моделью в сегменте премиум остается внедорожник TANK 300 — за два месяца продано более 1,2 тыс. автомобилей.