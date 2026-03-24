В Самарской области задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль

Жителя Исаклинского района задержали по подозрению в незаконной охоте. Возбуждено уголовное дело п. «а», «б», ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Экипаж ДПС остановил автомобиль LADA Largus на автодороге Урал — Семь Ключей по информации департамента охоты и рыболовства Самарской области. Во время проверки у 64летнего водителя обнаружили магазин от ружья «Вепрь» ВПО-123 с патронами, охотничий билет и разрешение на оружие. В машине нашли стреляные гильзы, чехол от ружья и следы, похожие на кровь.

Задержанный признался, что ночью выстрелил из автомобиля по двум косулям в лесопосадке. Сезон охоты был закрыт. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил 80 тыс. руб. (крупный размер).

Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы или штраф до 500 тыс. руб.

Руфия Кутляева