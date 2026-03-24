В Самарской области задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль
Жителя Исаклинского района задержали по подозрению в незаконной охоте. Возбуждено уголовное дело п. «а», «б», ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Экипаж ДПС остановил автомобиль LADA Largus на автодороге Урал — Семь Ключей по информации департамента охоты и рыболовства Самарской области. Во время проверки у 64летнего водителя обнаружили магазин от ружья «Вепрь» ВПО-123 с патронами, охотничий билет и разрешение на оружие. В машине нашли стреляные гильзы, чехол от ружья и следы, похожие на кровь.
Задержанный признался, что ночью выстрелил из автомобиля по двум косулям в лесопосадке. Сезон охоты был закрыт. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил 80 тыс. руб. (крупный размер).
Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы или штраф до 500 тыс. руб.