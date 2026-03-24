В Самаре суд рассмотрит дело о мошенничестве с компьютерной техникой в отношении таксиста
В Промышленный районный суд Самары направлено уголовное дело в отношении 25-летнего таксиста, обвиняемого по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По информации ведомства, таксист арендовал компьютерное оборудование, а вместо возврата сдал его в ломбард. Потерпевший обнаружил в интернете объявление о продаже своей техники и обратился в полицию. Правоохранители нашли компьютер в комиссионном магазине и задержали злоумышленника.
Ущерб составил 90 тыс. руб. Обвиняемый сдал технику за 60 тыс. руб. Деньги он потратил на погашение долгов. Оборудование возвращено владельцу.