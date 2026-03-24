«Какао» и «Сова» замещают Telegram

Южнокорейский мессенджер, Duolingo и приложения для знакомств — пользователи продолжают искать альтернативные способы связи из-за проблем с Telegram.

Всего за несколько дней в топ российского App Store вырвался KakaoTalk. Им пользуется больше 90% населения Южной Кореи — такой местный аналог «Яндекса». У супераппа есть Kakao Pay (платежи), Kakao T (такси), Kakao Bank (мобильный банк), Kakao Shopping (коммерция) и другие приложения. Но для российских пользователей они недоступны — нужна верификация с корейским ID. Зато работают голосовые сообщения, видеозвонки и каналы. «А что еще нужно?» — иронизируют пользователи соцсетей. Однако из-за повышенной активности, в том числе со стороны мошенников, платформа ввела ограничения, рассказала жительница Южной Кореи Юлия Хан:

«Мы решили в Kakao сделать семейный чат. У сестры уже был аккаунт, и она просто восстанавливала доступ, а его заблокировали. Она также регистрировала своего мужа в Kakao, и новый аккаунт тоже забанили. Блокировка длится уже двое суток точно. Не знаю, разблокируют ли их. Еще в прошлом году многие писали, что не могут зарегистрироваться в Kakao, потому что им не приходит код подтверждения в SMS».

Но решения нужны пользователям здесь и сейчас. Например, чаты и возможность комментировать обнаружили на «Авито», в приложении для игры в шахматы и в Duolingo. На очереди стоят дейтинговые приложения, шутят в сети. Тем более что они гарантируют полную приватность переписки. Впрочем, пока активного притока аудитории на таких площадках не наблюдается, заметил независимый эксперт рынка дейтинга Василий Петров:

«Переписки никто не читает со стороны сервисов. Единственное, что можно отследить, — приток новых пользователей. Но он вроде как более или менее стабильный. Трудно представить, что кто-то будет просить регистрироваться на сайте знакомств, потому что это интимный процесс в целом. Те же, кто не перешел в Max, пользуются старыми сервисами с помощью прокси или VPN. Альтернатив достаточно, еще к VK люди обращаются, и ничего».

Мессенджеры Imo и WeChat еще несколько недель назад закрепились в топах скачиваний App Store. Но пользователи продолжают искать новые способы для общения, пока не введены новые запреты, говорит главный редактор портала itzine.ru Сергей Кузнецов:

«Как только нам говорят, что приложение какого-либо банка вышло под новым названием, например, "Учет надоев", мы сразу же бежим скачивать его на iPhone. Потому что непонятно, может, завтра его удалят, или разработчики решат, что не хотят работать в России. Вариантов на рынке предостаточно, но нужно договариваться с человеком, в каком мессенджере общаться.

Но об эффективности всех этих вариантов говорить едва ли приходится. Ни альтернативные мессенджеры, ни попытка пообщаться через приложение для шахмат, Duolingo или какое-либо еще, к сожалению, не будут работать в случае введения "белых списков". VK будет работать, "Одноклассники", "Яндекс Мессенджер", Max. Все остальное — нет, поэтому это больше похоже на забаву, чем на какую-то реальную стратегию выживания».

Пользователи соцсетей тем временем неиронично требуют вернуть ICQ. Два года назад приложение прекратило работу из-за критического падения популярности и высокой конкуренции с современными мессенджерами.

Екатерина Вихарева