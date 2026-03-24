Посол Сербии назвал бомбардировки Югославии ударом по международному праву

Посол Сербии в Москве Момчило Бабич назвал бомбардировки Югославии странами НАТО смертельным ударом по международному праву и порядку. Об этом он заявил на мероприятии у сербского диппредставительства в России по случаю 27-й годовщины начала бомбардировок Югославии блоком НАТО.

Посол Сербии в Москве Момчило Бабич

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Сегодня исполняется 27 лет со дня начала бомбардировки суверенной страны, героического народа, смертельного удара по международному порядку и международному праву, — сказал дипломат (цитата по ТАСС).— Было зверски подвергнуто бомбардировкам международное право, которое эти же западные страны сами и создали».

«Бомбардировки нашей страны до недавнего времени были, так сказать, запретной темой,— подчеркнул посол,— и только в последние годы государство назвало эту интервенцию ее истинным именем — "агрессия", и мы начали чтить память о страданиях нашего народа и помнить жертв и тех, кто отдал свою жизнь за сохранение свободы своей страны».

Вооруженный конфликт между этническими албанцами, проживавшими в Косово, и контролировавшими автономный край силами Союзной Республики Югославия (СРЮ) начался в 1998 году. В марте 1999-го страны Запада, занимавшие сторону сепаратистов, поставили перед сербским руководством ультиматум и пригрозили бомбардировками. 24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против СРЮ. Резолюция Совета Безопасности ООН 1244 была принята 10 июня 1999 года.

Анастасия Домбицкая