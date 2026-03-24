Жительницу Уфимского района обвиняют в мошенничестве с векселями на жилье

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 56-летней жительницы Уфимского района, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет об Ирине Гареевой.

По версии следствия, фигурантка уголовного дела опубликовала объявление о продаже квартиры в поселке Цветы Башкирии в Уфе и подделала простой вексель, который якобы можно было обменять на жилье.

Обманув покупательницу, она незаконно завладела ее автомобилем BMW, отдав потерпевшей подложный документ.

Обвиняемая признала вину.

Майя Иванова