На трассах Самарской области ограничат движение грузовиков

Ограничения для грузового транспорта введут на дорогах Самарской области с 1 апреля. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

«Весенние ограничения движения будут действовать на региональных трассах до 30 апреля. Это необходимая мера, которая позволит избежать разрушения дорожного покрытия в период, когда оно наиболее уязвимо из-за переувлажнения грунта»,— говорится в сообщении.

Проезд в регионе будет ограничен для транспорта с нагрузкой более семи тонн на ось. Исключение сделают для пассажирских автобусов, перевозчиков продуктов питания, лекарств, топлива, почты, а также для машин экстренных и правоохранительных служб. Кроме того, ограничения не затронут дорогу Самара — Бугуруслан, Красноглинское шоссе и обход Тольятти.

Георгий Портнов