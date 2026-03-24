На трассах Самарской области ограничат движение грузовиков
Ограничения для грузового транспорта введут на дорогах Самарской области с 1 апреля. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.
«Весенние ограничения движения будут действовать на региональных трассах до 30 апреля. Это необходимая мера, которая позволит избежать разрушения дорожного покрытия в период, когда оно наиболее уязвимо из-за переувлажнения грунта»,— говорится в сообщении.
Проезд в регионе будет ограничен для транспорта с нагрузкой более семи тонн на ось. Исключение сделают для пассажирских автобусов, перевозчиков продуктов питания, лекарств, топлива, почты, а также для машин экстренных и правоохранительных служб. Кроме того, ограничения не затронут дорогу Самара — Бугуруслан, Красноглинское шоссе и обход Тольятти.