Глава ЕК фон дер Ляйен указала на болезненный отказ от российского газа

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила в парламенте Австралии, где рассказала о трудностях, связанных с быстрым отказом Европы от российского газа. По ее словам, европейским странам «пришлось прекратить» закупки этого энергоносителя «за одну ночь», что стало «болезненным» для граждан из-за роста цен на топливо.

Урсула фон дер Ляйен

«Рост цен на топливо болезнен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа»,— заявила госпожа фон дер Ляйен. Она отметила, что предупреждающие сигналы о необходимости отказаться от российского газа появились еще в феврале 2022 года, но урок был усвоен самым трудным образом.

Глава Еврокомиссии предложила австралийским депутатам представить ситуацию, при которой страна внезапно прекратила бы экспорт железной руды. «В определенном смысле именно это нам пришлось сделать в Европе»,— добавила госпожа фон дер Ляйен.

Страны Евросоюза стали сокращать объемы потребления российского трубопроводного газа после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Теперь ЕС разработал механизм полного отказа от энергоносителя с 30 сентября 2027 года.