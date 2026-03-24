Суд присяжных в Сургуте признал бизнесмена виновным в заказном убийстве обидчика

В Сургуте коллегия присяжных заседателей признала виновным 40-летнего предпринимателя Евгения Таранова, который обвиняется в организации убийства своего знакомого, которое было совершено с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Евгений Таранов

Следствие установило, что в сентябре 2023 года в сургутском кафе ставший жертвой местный бизнесмен, избил Таранова. После этого обвиняемый решил его убить. Для этого он привлек знакомого, обладавшего навыками обращения с огнестрельным оружием. Он предоставил ему машину, арендовал жилье для временного проживания и рассказал, где живет обидчик. Сначала исполнитель следил за жертвой, а 4 апреля 2024 года подготовился к убийству — сделал вид, что является дворником, и надел медицинскую маску. Вечером он дождался возвращения бизнесмена и выстрелил в него несколько раз. Это произошло во дворе дома на ул. Мира на глазах жены и дочери погибшего — от полученных ранений предприниматель скончался на месте. Вскоре после этого исполнителя задержала полиция.

Суд присяжных пришел к выводу, что преступление было организовано Евгением Тарановым, его причастность доказана. Большинством голосов присяжные признали его виновным в инкриминируемом деянии и не заслуживающим снисхождения. Приговор пока не вынесен. Исполнитель убийства отправился на специальную военную операцию (СВО), поэтому рассмотрение уголовного дела в его отношении приостановлено.

