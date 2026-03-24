В Дании началось голосование на парламентских выборах

В Дании началось голосование на всеобщих выборах в парламент. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (10:00 мск). Они завершат работу в 20:00 (22:00 мск).

Согласно опросам, партия премьера Дании Метте Фредериксен «Социал-демократы» лидирует в предвыборной гонке. Ее главный соперник — министр обороны Трульс Лунд Поульсен из либеральной партии «Венстре». Ожидается, что действующий премьер пойдет на третий срок.

Парламент Дании — Фолькетинг — избирается на четыре года. Он состоит из 179 мест. 175 депутатов избирают непосредственно в Дании, по 2 депутата — от Гренландии и Фарерских островов. Последние выборы состоялись в ноябре 2022 года.

