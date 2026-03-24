Экс-глава правительства и экс-министр строительства Самарской области остаются под стражей
Во вторник, 24 марта, Самарский областной суд рассмотрел жалобы на постановление районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении бывшего вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и экс-министра строительства Самарской области Николая Плаксина. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Самарский областной суд не нашел оснований для удовлетворения доводов апелляционных жалоб. Постановление суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей оставлено без изменения.
Ленинский районный суд Самары 2 марта принял решение продлить срок содержания под стражей на шесть месяцев — по 23 августа 2026 года включительно в отношении Виктора Кудряшова и Николая Плаксина.
Бывшие вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и министр строительства Самарской области Николай Плаксин обвиняются в превышении должностных полномочий при строительстве станции метрополитена в Самаре (п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ).