Уголовное дело о халатности возбудили в Дивееве после падения ворот на ребенка

По факту падения футбольных ворот на несовершеннолетнего в селе Глухово Дивеевского округа возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Подозреваемым по делу стал начальник территориального отдела администрации округа, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Ворота были установлены в рамках муниципального контракта. По версии следствия, именно подозреваемый при приемке работ не удостоверился в закреплении ворот и их безопасности для граждан. Кроме того, аналогичные факты падения этих ворот на несовершеннолетних случались и ранее.

Галина Шамберина