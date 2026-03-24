Лукашенко посетит Северную Корею

Александр Лукашенко 25-26 марта совершит официальный визит в КНДР. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии. В КНДР у господина Лукашенко запланированы переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Встреча глав двух государств станет центральным мероприятием визита Александра Лукашенко в КНДР, уточнили в пресс-службе. «Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты»,— подчеркнули в сообщении.

Анастасия Домбицкая