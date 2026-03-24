ФСБ предотвратила попытки спецслужб Украины купить БПЛА для терактов в Москве

Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку украинских спецслужб купить у одного из столичных предприятий беспилотники, способные переносить грузы до 20 кг. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что дроны планировали применить для терактов в Москве и Московской области.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы пытались купить управляемые по оптоволоконному кабелю БПЛА. Они используются в российской армии «для организации снабжения подразделений и поражения техники противника».

ФСБ также отчиталась о предотвращении нескольких терактов в Московской области с использованием самодельных взрывных устройств и БПЛА. В ведомстве заявили, что подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии были переведены на усиленный режим несения службы.