Директора кафе в ХМАО оштрафовали за показ логотипа запрещенной соцсети

В Урае городской суд оштрафовал директора кафе за демонстрацию логотипа социальной сети компании, которая признана экстремистской в России и запрещена, сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Дело рассматривалось по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Суд установил, что директор был ответственным лицом за ведение и использование приложения в заведении. Однако он не обеспечил соблюдение требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Из-за недосмотра в приложении кафе был показан логотип Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Постановление не вступило в силу.

Ирина Пичурина

