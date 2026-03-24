На оснащение модульных спортзалов в Башкирии потратят до 220 млн рублей

Министерство спорта Башкирии 16 апреля выберет поставщика спортивно-технологического оборудования для создания модульного зала для единоборств. Начальная цена контракта — 220 млн руб., его профинансируют федеральный и региональный бюджеты.

Модульные залы будут состоять из мужской и женской раздевалки на 24 человека каждая, административно-бытовой части, поста охраны, тамбура, гардероба, медкабинета, спортзала и других помещений. Кабинеты нужно оснастить мебелью, спортзалы — спортивными снарядами и оборудованием: ковром для самбо, тренировочными манекенами, мячами, скамейками, шведскими стенками, брусьями и гирями.

Товар необходимо до 16 ноября поставить в Белорецкий и Белокатайский районы

Майя Иванова