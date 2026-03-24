«Конец американской мечты»

Миграция банкиров из стран Ближнего Востока ускоряется. Международные финансисты больше не ждут быстрого завершения иранской войны, несмотря на заверения местных властей, пишет Bloomberg. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, как изменилась ситуация в странах Персидского залива и их отношение к партнерам.

На днях президент Трамп в одном из постов в соцсетях по обыкновению пафосно и торжественно перечислил свои достижения в ходе войны в Иране. Была там и такая фраза: «Мы обеспечили высочайший уровень защиты нашим союзникам на Ближнем Востоке». После чего вслед за Израилем перечислялись монархии Персидского залива: Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Кувейт. Хотелось бы посмотреть на лица самих этих монархов в момент, когда они читали этот пассаж.

Слова Трампа о «высочайшем уровне защиты» с учетом событий последних недель сложно воспринять иначе, как изощренное издевательство.

Именно государства залива стали едва ли не главной жертвой войны, начатой США и Израилем против Исламской Республики. И дело даже не в перекрытии Ормузского пролива, просевших доходах от продажи нефти и газа, в поврежденных иранскими ракетами промышленных объектах и нарушении авиасообщения. Нанесен удар по самой философии существования этих стран, по той модели, которая в последние годы позволяла им процветать, чувствовать уверенность в завтрашнем дне и привлекать инвестиции как с Запада, так и с Востока.

Модель эта основывалась именно на той безопасности, «высочайший уровень защиты» которой США якобы им обеспечивали и которого на самом деле за считанные дни лишили. Потому что отныне для всех потенциальных инвесторов, коммерсантов, авиапутешественников, туристов, релокантов Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар больше не будут синонимом «тихой гавани», где можно спокойно и безопасно жить, работать, отдыхать, зарабатывать деньги, реализовывать разные схемы, в том числе теневые, в том числе с подсанкционными странами. Например, с тем же Ираном, да и не только с ним.

Отныне в общественном восприятии монархии залива — это прифронтовые государства, зона повышенного риска, где опасно проводить этапы «Формулы-1» и выставочные матчи самых звездных футбольных клубов из Европы. Дональд Трамп и иранские стражи исламской революции совместными усилиями напомнили саудовцам, катарцам и властям Эмиратов, насколько они уязвимы, насколько зависят от своих неблагополучных соседей и нерешаемых проблем своего региона, едва ли не самого взрывоопасного на планете.

Война в Иране когда-нибудь закончится, но осадок от нее в нефтяных и газовых монархиях останется навсегда.

А еще останется главный, беспощадный вывод: США, которые долгое время воспринимались как гарант безопасности, не только перестали им быть, а, напротив, превратились в основной фактор дестабилизации. Трамп и его команда предельно четко показали, что для них на Ближнем Востоке существует только один союзник, ради которого они действительно готовы и горы свернуть, и пролив позволить перекрыть. И союзник этот — Израиль.

А Саудовская, Аравия, Эмираты, Катар — не более чем клиенты, денежные мешки, которые можно и нужно использовать в своих целях, получать от них в подарок самолеты, но перед которыми никаких обязательств не несешь и об интересах которых вовсе не обязан задумываться. Вслух это, конечно, никто не скажет. В своих постах Трамп по-прежнему будет превозносить и эмира Абу-Даби, и саудовского наследного принца. Но дела важнее слов, и дела эти не забудутся.

Пока сложно сказать, какие конкретно шаги предпримут в будущем монархи залива. Пока им не до резких движений, надо хотя бы частично оправиться от нынешнего шока. Но одно можно с уверенностью предсказать: прежнего Персидского залива больше не будет. Вера в надежность и стабильность американского покровителя осталась в прошлом. Кто будет новой надеждой и опорой, или же теперь рассчитывать придется в основном на собственные силы, вопрос открытый.

Шансы укрепить свои геополитические позиции в регионе со временем появятся и у Китая, и у ядерного Пакистана, и у Турции с ее мощной армией. Не исключено, что когда-нибудь, после завершения украинского конфликта, в этом списке окажется и Москва.

Шок иранской войны неизбежно заставит монархов залива по-новому взглянуть на мир, проститься с американской мечтой. Великодушных Соединенных Штатов, когда-то спасших Кувейт от агрессии Саддама Хусейна, больше нет. А есть Америка Трампа. Есть республиканский слон в ближневосточной посудной лавке, который беспощадно и бездумно крушит всё вокруг себя, и врагов, и друзей, и на которого больше нельзя положиться.

Максим Юсин