Депутат гордумы предложил отправлять на СВО сотрудников, уволившихся из органов внутренних дел

Сегодня в рамках часа депутата на пленарном заседании Пермской городской думы начальник Управления МВД России по городу Перми Вадим Стрижков рассказал об итогах деятельности управления МВД России по городу Перми за 2025 год. Он сообщил, что в прошлом году снизилось количество преступлений по отдельным видам: тяжкий вред здоровью — на 11%, изнасилования — на 70%, кражи из квартир — на 22%, грабежи — на 17% и разбойные нападения — на 63%. При этом начальник УВД Перми отметил снижение киберпреступлений на 2,8%, однако увеличилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 25% (всего зарегистрировано 3069 преступлений). Также он отметил значительный рост преступлений, совершенных несовершеннолетними — на 102% (176 несовершеннолетних совершили 396 преступлений).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вадим Стрижков обратил внимание и на проблему МВД, связанную с нехваткой кадров. По его словам, некомплект сотрудников МВД составляет 33% (1274 единицы). «В течение 2025 года мы приняли на службу 178 человек, а уволено в прошлом году 412 человек»,— уточнил он. Нехватка сотрудников патрульно-постовой службы составляет 54%, конвойной службы — 59%, следствия — 43%, участковых уполномоченных — 26%.

Депутат Пермской городской думы Владимир Плотников, комментируя доклад предложил отправлять уволившихся со службы сотрудников МВД на СВО. «Мне кажется, их надо первыми в списке на СВО при мобилизации. Там хорошо платят. Это мое мнение. Если они дали присягу, в это время они не имеют права увольняться. Я понимаю, что зарплата маленькая, но есть еще долг перед нашей Родиной»,— уверен депутат Плотников.