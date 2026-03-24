В Самаре возбудили дело по факту смерти двух жителей из-за взрыва газа в трех домах
В Самаре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
По версии следствия, 20 марта в доме на ул. Подсухина, 18 произошла утечка газа с последующим хлопком газовоздушной смеси. Это привело к разрушению дома. Возгорание газовоздушной смеси также произошло в домах на ул. Подсухина, 43а и по 1-му Заводскому переулку, 7. В результате дома были уничтожены огнем. После тушения пожара в доме обнаружены тела 84-летней женщины и 60-летнего мужчины.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые первоначальные судебные экспертизы. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.