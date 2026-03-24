Объявлен конкурс на ПСД для благоустройства Театральной площади Красноярска

МАУ «Красноярский городской парк» объявило конкурс на подготовку проектно-сметной документации (ПСД) для благоустройства Театральной площади в центре города. Начальная цена установлена в размере 11,3 млн руб., следует из сообщения на портале госзакупок.

По данным мэрии, подрядчику будут предоставлены ранее разработанные концепции для благоустройства этого общественного пространства. «Существующий фонтан и павильон на площади предлагается демонтировать и заменить на сухой фонтан. Данное решение позволит увеличивать полезную территорию при отключении фонтанов и задействовать всю площадь в период проведения городских праздников»,— говорится, в частности, в проекте концепции, размещенной в конкурсной документации.

По данным мэрии, на первом этапе конкурса будут представлены эскизные работы. На втором этапе конкурсная комиссия оценит опыт претендента и предложенную им сумму.

Победитель конкурса должен будет выполнить условия контракта к декабрю 2026 года.

Валерий Лавский