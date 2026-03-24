Пермский «Машиностроитель» пошел на мировую с подмосковным заводом

Арбитражный суд Московской области прекратил производство по иску АО «Пермский завод “Машиностроитель”» к ООО «Балашихинский литейный завод». Как следует из картотеки суда, стороны заключили мировое соглашение. Согласно ему, ответчик обязуется выплатить неосновательное обогащение в размере 34,4 млн руб. равными ежемесячными платежами в срок до 28 февраля 2027 года. Изначальная сумма требований истца составляла 37,4 млн руб.

Согласно определению суда, истец, в свою очередь, отказывается от требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 7,7 млн руб., начисленных за период с 17 ноября 2024-го по 22 января 2026 года. При неисполнении графика платежей истец будь вправе запросить исполнительный лист на всю сумму задолженности для досрочного взыскания.

ООО «БЛЗ» занимается обработкой металлов с 2022 года в Балашихе Московской области. Уставный капитал общества — 78,5 млн руб. Учредителем компании выступает ОАО «Балашихинский литейно-механический завод», работающее с 1993 года.

АО «Пермский завод “Машиностроитель”» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие выпускает компоненты для летательных и космических аппаратов.