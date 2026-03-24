ANZ: нефть останется выше $100 за баррель в ближайшей перспективе

Цены на нефть в ближайшей перспективе будут оставаться на уровне выше $100. Такие оценки дают аналитики исследовательского подразделения ANZ Bank в своем докладе, который цитирует The Wall Street Journal (WSJ).

Аналитики ANZ Research сомневаются в том, что нефть вернется к прежнему коридору цен $60–70 за баррель, даже если конфликт с Ираном закончится в марте и напряженность спадет. В ANZ Research отмечают, что из-за остановок добычи уже нарушен баланс спроса и предложения на глобальном рынке нефти, и в этом году он уже не восстановится.

Средняя цена за баррель нефти в 2026 году, по оценкам аналитиков, будет чуть выше $90.

Алена Миклашевская